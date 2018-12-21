Tunceli Valiliği, Ovacık İlçesi Kırsalında Bir Mağarada Sıkıştırılan ve 9 Gündür Sağ Yakalanmaları...

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsalında bir mağarada sıkıştırılan ve 9 gündür sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsalında bir mağarada sıkıştırılan ve 9 gündür sağ yakalanmaları için ikna edilmeye çalışılan tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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