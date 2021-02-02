Tunceli'de bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı - Son Dakika
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Tunceli'de bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı

02.02.2021 22:46
Tunceli'de bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı - Son Dakika
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