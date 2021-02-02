"Bazı sosyal medya hesaplarında Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Tunceli 'nin Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, Çatışma, Medya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.