Tunceli'de bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu açıklandı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."
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