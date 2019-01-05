Tunceli Valiliği ve Belediyeden Spor Kulübüne Yardım

Tunceli Valiliği
ve Belediyesi'nin, kentte faaliyet gösteren Kick Boks Güntaş Dersim
Spor Kulübü'ne 96 bin lira maddi yardımda bulunduğu bildirildi.
Kick Boks Güntaş Dersim Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Tunceli merkezde faaliyet yürüten Kick Boks Güntaş Spor Kulübü'ne sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kick Boks antrenörü Gürsel Tayam, şunları kaydetti:
"2014 yılında Kick Boks Güntaş Dersim Spor Kulübü'nü kurduk. Kulübümüzde çok sayıda sporcumuz var. Kulüp kurulduktan sonra daha iyi sporcular çıktı. Çünkü sürekli antrenman yapıp şampiyonlara hazırlandık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bizlere çok destek oldu. Büyükler, gençler, minikler, 40 yaşında, 50 yaşında sporcularımız var. Bine yakın lisanslı sporcumuz var. Birçok gencimiz buradan verdiğimiz eğitimlerle üniversiteye gönderdik."
Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından sağlanan desteklerle maçlara sıkıntısız gittiklerini aktaran Tayam, "Tunceli Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz sayın Tuncay Sonel'e bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Maçlara gidip gelmemiz ve malzeme alımı için 96 bin lira destek sağladı. Bütün maçlara sıkıntısız gidip geldik. İnşallah bundan sonra da ilimize başarılar getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Sporculardan İrem Deniz Yuvanç da, "7 aydır bu sporu yapıyorum. Bu sporu yapmamda ailemin ve hocamın desteği çok büyük. Aynı zamanda Valimiz Tuncay Sonel'in desteği için de çok teşekkür ederim. Herkesin bu sporla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu sporu yapmaya davet ediyorum." dedi.
Mazlum Gökyıldız ise, "5 yıla yakındır bu sporu yapıyorum. Türkiye
derecem var. 2017 yılında Bolu
'da düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldum. Ondan önce de galibiyetlerim var. Sayın Valimize vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.