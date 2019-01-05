Tunceli Valiliği ve Belediyesinden Spor Kulübüne 96 Bin TL'lik Destek

Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından "Kick Boks" kulubüne 96 bin TL'lik yardım yapıldı.

Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından "Kick Boks" kulubüne 96 bin TL'lik yardım yapıldı.



Kentte, faaliyet yürüten Kick Boks Güntaş Dersim Spor Kulübü, sporseverler tarafından ilgi görüyor. Milli antrenör ve Doğu Anadolu Teknik Kurulu Üyesi Gürsel Tayam tarafından çalıştırılan çok sayıda kişi hem bir sporcu olarak yetişiyor, hemde katıldığı şampiyonalarda dereceler elde ediyor. Son olarak valilik ve belediye tarafından da kulübe 96 bin TL'lik yardım yapıldığı bildirildi.



Kulüpte her yaştan sporla ilgilenenlerin kick boks yaptığını belirten Kick Boks Antrenörü Gürsel Tayam, "Milli antrenör ve Doğu Anadolu teknik kurul üyesiyim. 2014 yılında Kick Boks Güntaş Dersim Spor Kulübü'nü kurduk. Kulübümüzde çok sayıda sporcumuz var. Kulüp kurulduktan sonra daha iyi sporcular çıktı. Çünkü sürekli antrenman yapıp şampiyonalara hazırlandık. İl Spor müdürlüğümüz de bizlere destek oldu. Büyükler, gençler, minikler, 40 yaşında, 50 yaşında sporcularımız var. Bine yakın lisanslı sporcumuz var. Birçok gencimizi buradan verdiğimiz eğitimlerle üniversiteye gönderdik." dedi.



Vali ve Başkan Vekili Tuncay Sonel'inde kendilerine destek verdiğini aktaran Tayam," Maçlara gidip gelmemiz ve malzeme alımı için 96 bin TL ödenek çıkmıştır. Bütün maçlara sıkıntısız gidip geldik. İnşallah bundan sonra da ilimize başarılar getirmeye devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.



Herkesi bu spora davet eden İrem Deniz Yuvanç ise," 7 aydır bu sporu yapıyorum. Bu sporu yapmamda ailemin ve hocamın desteği çok büyük. Aynı zamanda Valimiz Tuncay Sonel'in desteği için de çok teşekkür ederim. Herkesin bu sporla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum ve herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum"diye konuştu.



5 yıldır kick boks sporu yapan Mazlum Gökyıldız ise, verilen destekler sayesinde katıldığı şampiyonalardan derecelerle döndüğünü kaydetti. - TUNCELİ

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