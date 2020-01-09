Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama - Son Dakika

Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama

6 saat önce

Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu ardama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.

Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama, System.String[]

Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu ardama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencimiz Gülistan Doku'yu arama çalışmalarımız; JÖAK, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle devam etmektedir. Kayıp kızımızın Diyarbakır'dan gelen ailesi ve akrabaları da Valiliğimizce öğretmenevimizde misafir edilmektedir" denildi. - TUNCELİ

Munzur Üniversitesi, Tunceli Valiliği, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:27 Kaynak: İHA
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