Tunceli Valiliğinden

Tunceli Valiliği, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla umuma açık iş yerlerinin faaliyetlerinin gece yarısından itibaren geçici bir süre durdurulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulacağı belirtildi.

Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00: 00 itibarıyla geçici olarak erteleneceği belirtilen açıklamada, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetlerinin de saat 00.00 itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.