Tunceli Valiliğinden "maske takmayanlara cezai işlem" uyarısı - Son Dakika

Tunceli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında zorunlu olan maske uygulamasına uymayanlara cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerin sahada denetimlerine aralıksız devam ettiği belirtildi.
Tedbirlere uyma konusunda vatandaşlar ile işletme sahiplerinin sık sık uyarıldığı ve denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimiz kurallara uymayan ve maske takmayanlara cezai işlem uygulamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına uymaları istendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:15 - Kaynak: AA
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