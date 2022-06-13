Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı - Son Dakika

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