Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı - Son Dakika
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Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı

13.06.2022 19:46
Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı

Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği belirtildi.

Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı - Son Dakika

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