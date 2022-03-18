Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan 18 Mart dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan olduğunu aktaran Özkan, "Fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen canı pahasına vatanını nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Özkan, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletine büyük onur ve güven kazandırdığını belirterek, "Bu zafer aynı zamanda, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhamet ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. " değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Özkan, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen görev; şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."