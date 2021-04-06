Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Anadolu Ajansının güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle halkı bilgilendirdiğini belirten Özkan, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan , Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

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