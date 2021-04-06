Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.
Özkan, yayımladığı mesajda, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla hizmet vermeye başladığını hatırlattı.
Anadolu Ajansının güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle halkı bilgilendirdiğini belirten Özkan, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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