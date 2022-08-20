VALİ ÖZKAN TUNCELİ, ARKEOLOJİK KAZILARLA DA TURİZME AÇILACAK - Son Dakika
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VALİ ÖZKAN TUNCELİ, ARKEOLOJİK KAZILARLA DA TURİZME AÇILACAK

20.08.2022 16:26
VALİ ÖZKAN TUNCELİ, ARKEOLOJİK KAZILARLA DA TURİZME AÇILACAK

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, birçok uygarlığa ait kültür katmanlarının oluştuğu ve 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen mimarı yapıların gün yüzüne çıktığı Tozkoparan Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, birçok uygarlığa ait kültür katmanlarının oluştuğu ve 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen mimarı yapıların gün yüzüne çıktığı Tozkoparan Höyüğü'nde incelemelerde bulundu. Vali Özkan, Tunceli, arkeolojik kazılarla da turizme açılacak dedi.

Pertek ilçesi Tozkoparan köyündeki Tozkoporan Höyüğü'nde, arkeolojik kazı çalışmalarında geçen yıl çocuk iskeletleri, bu yıl ise 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen mimarı yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ile arkeolojik kazıların devam ettiği höyüğü ziyaret etti. Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel ve arkeolog Özgür Şahin tarafından karşılanan Vali Özkan, daha sonra höyük çevresinde inceleme yaptı. Kazıda bulunan mimari kalıntıları inceleyen Özkan, çalışmalar hakkında Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Yasemin Yılmaz ve Hitit Üniversitesi Dr. Araştırma Görevlisi Mehmet Ozan Özbudak'tan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

'TUNCELİ, TERÖRÜN BİTMESİYLE HUZUR ŞEHRİ HALİNE GELDİ'

Tunceli'nin arkeolojik kazılarla turizme açılacağını belirten Vali Mehmet Ali Özkan, Bir zamanlar terör olaylarıyla anılan ve acı olayların yaşandığı, hep insanımızın aklında korkuyla kalan güzide Tunceli coğrafyamız terörün bitmesiyle huzur, turizm şehri haline geldi. Turizm alanında doğal ve kültürel çeşitliliğin yanına arkeolojik çeşitlilikte eklenmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'mızın öncülüğünde ve desteğinde başlayan Tozkoparan köyümüzdeki höyük kazı çalışmaları hızla devam ediyor. Burada milattan önce 7 bin yıllarına kadar uzanan buluntularla karşılaştılar. Kentteki arkeolojik eserleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle özveriyle bizlerle beraber olan hocalarımıza ve destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Tunceli'miz turizm, tarım ve arkeolojik güzellikleriyle de ülke turizmine hizmet edecek diye konuştu. Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Yasemin Yılmaz da Vali Özkan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi 2 yıldır gerçekten bize tam destek sunuluyor. Bu durum da bizi çok motive ediyor. Bu da gerçekten çoğu zaman göremediğimiz bir durum. Bu yıl Tunceli'ye çok iyi bir ödenek ayrıldı. Diğer illerdeki kazı başkanlarıyla görüştüğümüz zaman bize ayrılan ödeneğin çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Biz de canla başla çalışıyoruz. Güzel bulgular çıktı ve günümüzden önce 5 bin 500 yıl öncesine tarihleniyor. (DHA)

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Tunceli Valisi Özkan, kentteki kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi Tunceli Valisi Özkan, kentteki kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi Tunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi Tunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VALİ ÖZKAN TUNCELİ, ARKEOLOJİK KAZILARLA DA TURİZME AÇILACAK - Son Dakika

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