Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan "19 Eylül Gaziler Günü" mesajı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, ülkenin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşalesi gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu tarihin aynı zamanda gazi ve şehitlere duyulan minnet ve saygının da açık bir göstergesi olduğunu aktaran Özkan, "Zaferlerle dolu Türk tarihinin temelinde de bu kahramanlık ruhu ve derin inanç vardır. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir." dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanların gurur kaynağı oluğunu vurgulayan Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal emanetine, nesilden nesle yaşatılan bir ruh ve anlayışla sahip çıkacağımızı, çocuk ve gençlerimize daha güzel bir hayat, daha müreffeh bir ülke bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."