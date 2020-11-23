Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, öğretmenlerin büyük fedekarlık ve özveri göstererek, geleceğin teminatı olan çocuklara iyiyi ve doğruyu, milli ve manevi değerleri, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğrettiğini vurguladı.

Öğretmenlere armağan edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir' diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Özkan, mesajında, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.