Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan evlerde kalabalık iftar yapılmaması uyarısı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara vatandaşların uymasını isteyerek, "Filyasyon ekiplerimizce yapılan tespitlerde, ilimizde ramazan münasebetiyle evlerde kalabalık iftar yemekleri düzenlendiği, misafirliklerin tüm uyarılara rağmen devam ettiği görülmektedir" ifadesini kullandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından görüşlerine yer verilen Vali Özkan, salgınla mücadelede tedbirli davranmanın önemine dikkati çekti.

Kentte son haftalarda Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığına işaret eden Özkan, "Filyasyon ekiplerimizce yapılan tespitlerde, ilimizde ramazan münasebetiyle evlerde kalabalık iftar yemekleri düzenlendiği, misafirliklerin tüm uyarılara rağmen devam ettiği görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini belirterek, "Hepimizin sağlığı için herkesin evlerine kapandığı şu günlerde lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım. Toplu iftarlara ve evlerde buluşmalara son verelim. Kısıtlama tedbirlerine eksiksiz uyalım. Aşının koruyuculuğunun hepimiz artık farkındayız, sıramız geldiğinde gecikmeden aşımızı olalım." uyarısında bulundu.

Vatandaşlara 2 bin Türk bayrağı dağıtıldı

Ayrıca kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara 2 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Valilik öncülüğünde emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin kentin Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet mahallelerini gezerek vatandaşa ve esnafa dağıttığı Türk bayrakları ev ve iş yerlerinin camlarına asıldı.