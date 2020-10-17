Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'dan "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, muhtarlık müessesesinin yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini ve muhtarların köy ve mahallede kamu hizmetlerinin yürütücüsü ve takipçisi olduğunu belirtti.

Muhtarların görev yaptıkları köylerde ve mahallelerdeki kamu hizmetlerini daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görev üstlendiğini aktaran Özkan, "Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu anda ilk başvuracakları kapılardan biri olan muhtarlık müessesi vatandaşlarımızla kamu kurumları arasında köprü vazifesi görerek, yürütülen çalışmalarda önemli bir fonksiyon üstlenmektedir." dedi.

Özkan, "Bu vesileyle, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenen muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.