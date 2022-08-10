Burada komutanlar tarafından karşılanan Özkan, ardından üs bölgesinde görevli Mehmetçikle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Özkan, Nurettin Alkan, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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