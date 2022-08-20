Tunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Tunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

20.08.2022 10:12
Tunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Pertek ilçesindeki Tozkoparan Höyüğü'nde devam eden kurtarma kazısı alanında incelemelerde bulundu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Pertek ilçesindeki Tozkoparan Höyüğü'nde devam eden kurtarma kazısı alanında incelemelerde bulundu.

Özkan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ile höyüğün bulunduğu Tozkoparan köyünü ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel ve arkeolog Özgür Şahin tarafından karşılanan Özkan, daha sonra höyük çevresinde inceleme yaptı.

Kazıda bulunan mimari kalıntılar ile çanak ve çömlek parçalarını inceleyen Özkan, çalışmalar hakkında Düzce Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Yasemin Yılmaz ve Hitit Üniversitesi Dr. Arş. Gör. Mehmet Ozan Özbudak'tan bilgi aldı.

Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de huzur ortamı sayesinde turizmin gelişmeye başladığını söyledi.

Kentte tarımsal üretim çalışmalarının da arttığına işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"İlimizde turizm alanındaki doğal ve kültürel çeşitliliklerin üzerine arkeolojik kazıları da ekleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın öncülüğünde ve desteğinde başlayan Tozkoparan köyümüzdeki höyük kazı çalışmaları hızla devam ediyor. Burada milattan önce 7 bin yıllarına kadar uzanan buluntularla karşılaştılar. Kentteki arkeolojik eserleri gün yüzünü çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle özveriyle bizlerle beraber olan hocalarımıza ve destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Tunceli'miz turizm, tarım ve arkeolojik güzellikleriyle de ülke turizmine hizmet edecek."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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