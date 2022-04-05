Tunceli Valisi Özkan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA'nın basın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Her koşulda mesleğini icra eden tüm AA çalışanlarını tebrik eden Özkan, "Anadolu'nun kutlu mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı'nın 102'nci yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.