Tunceli Valisi Özkan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümünde minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen tarihinin en başarılı mücadelesini verdiğini ve çok ağır bedeller ödeyerek bağımsızlığını kazandığını vurgulayan Özkan, mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önder Atatürk, yok edilmek istenen milletimizi ayağa kaldırmış, yıkılmış vatan toprakları üzerinde yeni bir devlet kurarak çağdaş dünyayla bütünleşmemizi sağlamış, bizlere demokratik bir Cumhuriyet, bağımsız bir ülke ve aydınlık yarınlar armağan etmiştir. Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalı, Cumhuriyet'imizi yaşatmanın ve yüceltmenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmamalıyız."

Özkan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığı için çok çalışmanın herkesin temel görevi olduğunu belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Savaşı'mızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.