Tunceli Valisi Özkan'dan gençlere Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençleri dikkatli davranmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda uyardı.

Vali Özkan, yayınladığı mesajında, salgınla mücadelede tedbirli davranmanın önemine dikkati çekti.

Salgın tehlikesinin devam ettiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Nüfusumuzun genelini büyüklerimizin oluşturduğu şehrimizde, siz gençlerin en küçük bir dikkatsizliğinin bile büyüklerimiz için büyük bir risk oluşturduğunu unutmayalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Hastalığı evlerimize taşımayalım. Salgın konusundaki şikayetlerinizi Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yapabilirsiniz." .

Salgınla mücadele de gençlere büyük görev düştüğünü aktaran Özkan, mesajında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın sağlık açısından büyük önem taşıdığını hatırlattı.