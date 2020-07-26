Tunceli Valisi Özkan'dan il dışından gelenlere "14 gün" uyarısı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında il dışından kente gelen vatandaşların, 14 gün evde kalmalarını istedi.
Vali Özkan, valilik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, il dışından gelen vatandaşların, kendilerini 14 gün evlerinde izole etmelerinin büyük önem arz ettiğini belirtti.
Vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulunan Özkan, "Lütfen sevdiklerinizin hastalanma sebebi olmayalım, kalabalık ortamlara girmeyelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim." ifadelerini kullandı.