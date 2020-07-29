Tunceli Valisi Özkan'dan Kurban Bayramında Kovid-19'a karşı uyarılar - Son Dakika

Tunceli Valisi Özkan'dan Kurban Bayramında Kovid-19'a karşı uyarılar

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşan Kurban Bayramında vatandaşların el öpme ve sarılma gibi ritüellerin yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşan Kurban Bayramında vatandaşların el öpme ve sarılma gibi ritüellerin yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Vali Özkan, valilik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı. Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi. "Kovid-19 salgını nedeniyle el öpme, sarılma gibi bayramlaşma ritüellerinin yapılmaması kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle Tuncelili hemşehrilerimin bayramını kutluyor, sağlık ve esenlik dolu bayram geçirmenizi temenni ediyorum."

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:47

Kaynak: AA

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