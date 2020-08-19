Tunceli Valisi Özkan'dan Muharrem ayı mesajı - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, Muharrem ayının 10'uncu gününde yaşanan ve İslam alemini derinden yaralayan Kerbela acısının hangi meşrep ve mezhepten olursa olsun tüm Müslümanların yüreğini yakan unutulmaz bir ızdırap olduğunu belirtti.

Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt'ten birçok masumun acımasızca şehit edilmesinin tüm İslam aleminin kalbinde iz bırakan derin bir yara olduğunu belirten Vali Özkan, "Bu duygu ve düşüncelerle Muharrem ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Böyle acıların İslam aleminde tekrar yaşanmamasını canı gönülden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.