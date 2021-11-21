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Tunceli Valisi Özkan'dan "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Tunceli Valisi Özkan'dan "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı Açıklaması

21.11.2021 15:36
Tunceli Valisi Özkan'dan "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı Açıklaması

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özkan, kentte vaka sayılarının arttığını, aşılama hızının da gerilediğini belirtti.

Kentte Kovid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşların olduğunu anımsatan Özkan, "Hastane Kovid-19 servislerimizde ve yoğun bakım ünitelerimizde yatan hasta sayılarımız arttı. İkinci ve üçüncü hatırlatma doz aşı oranlarımız düştü. Lütfen unutmayalım salgın bitmedi." ifadelerini kullandı.

Salgında en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Özkan, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesini istedi.

Sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini aktaran Özkan, "Aşı günlerimizi takip edelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım, maskesiz dışarı çıkmayalım. Unutmayalım sadece birilerimizin tedbirli olması yeterli değil. Hepimiz tedbirli olmadıkça bu illetten kurtulamayız." ifadelerini kullandı.

Tunceli Valisi Özkan'dan tedbirlere uyun, aşı olun çağrısı Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli Valisi Özkan'dan 'tedbirlere uyun, aşı olun' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli Valisi Özkan'dan "tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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