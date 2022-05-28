Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi

28.05.2022 20:29

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, devam eden Eren Abluka-7 operasyonu bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, devam eden Eren Abluka-7 operasyonu bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Tunceli'de Eren Abluka - 7 operasyonu tüm kararlığıyla devam ediyor. Bu çerçevede Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Bölge Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan operasyon bölgesinde helikopter destekli incelemelerde bulunarak operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özkan, "İçişleri Bakanının talimat ve destekleri doğrultusunda il genelinde belirlenen kırsal alanlarda devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde Aliboğazı kırsalında jandarma bölge komutanı ve il jandarma komutanı ve kahraman silah arkadaşlarımızla beraberiz. Bu bölgede arkadaşlarımız kısa zamanda sığınak ve depo olarak adlandırılan çok sayıda mühimmat, silah ve yiyecek malzemesini barındıran terör örgütü PKK'nın depolarını ortaya çıkartıp imha ettiler. Operasyonlarımız sadece Aliboğazı kırsalında değil ilimiz genelinde devam ediyor. Eren Abluka-7 operasyonlarımız Allah'ın izniyle bu güzelim ve güzide topraklarda son bulup terör örgütü mensubunun ve onların uzantılarının nefesinin kokuları silinene kadar devam edecektir. Allah büyük Türk milletimize ve onun yiğitleri kahramanlarımıza zeval vermesin. Ayaklarına taş değirmesin. Bu vesileyle de Aliboğazı kırsalından tüm kahramanlarımıza ve bu vatan yolunda şehit olan kahramanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi
Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi
Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi
Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi
Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi
Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi

YORUMLAR
500
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan 'Eren Abluka-7' operasyon bölgesinde incelemede bulundu Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan 'Eren Abluka-7' operasyon bölgesinde incelemede bulundu Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 01:05:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement