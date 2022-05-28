Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan "Eren Abluka-7" operasyon bölgesinde incelemede bulundu

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nun düzenlendiği Ali Boğazı bölgesinde helikopterle incelemede bulundu.

Vali Özkan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile operasyonun yürütüldüğü Hozat ilçesindeki Ali Boğazı bölgesine helikopterle gitti.

Burada güvenlik güçleriyle bir araya gelen Özkan, operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi aldı.

Özkan, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının destek ve talimatları doğrultusunda il genelinde operasyonların sürdüğünü söyledi.

Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında Ali Boğazı'nda incelemede bulunduğunu belirten Özkan, "Komutanlarımız ve kahraman silah arkadaşlarımızla beraberiz. Bu bölgede arkadaşlarımız kısa zamanda sığınak ve depo olarak adlandırılan çok sayıda mühimmat, silah ve yiyecek malzemesini barındıran terör örgütü PKK'nın depolarını ortaya çıkartıp imha ettiler." diye konuştu.

Vali Özkan, operasyonların terör örgütü mensubu ve onların uzantılarının nefesi ve kokuları silinene kadar devam edeceğini vurgulayarak, "Allah, büyük Türk milletimize ve onun yiğitleri, kahramanlarımıza zeval vermesin, ayaklarına taş değdirmesin. Bu vesileyle de Ali Boğazı kırsalından tüm kahramanlarımıza ve bu vatan yolunda şehit olan kahramanlarımıza selam, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Operasyona, İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı 40 operasyonel timden oluşan 622 personel katılıyor.