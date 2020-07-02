Tunceli Valisi Özkan Munzur Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek'i makamında ziyaret etti.

Munzur Üniversitenden yapılan açıklamada, Vali Özkan, Rektör İpek'e makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette İpek, Özkan'a üniversite kampüsünde yapımı devam eden binalar ve bu yıl ilk defa öğrenci alınacak 11 bölüm ile 2 program hakkında bilgiler verdi.

Özkan, ziyaretteki konuşmasında, Munzur Üniversitesi ile her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını ve üniversitenin birçok alanda gösterdiği başarıları takdirle karşıladığını belirtti.

İpek de "Her geçen gün büyüyen aileye sahibiz. Munzur Üniversitesi Tunceli'ye sosyal ve ekonomik olarak katkı sağlayan, kentteki en büyük kamu kurumlarından birisidir. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla gençlerimiz başta olmak üzere ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.