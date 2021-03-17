TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri - Son Dakika

TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri

17.03.2021 13:17

Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleriKORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı ve İngiltere'de rastlanılan mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edilmesi üzerine 1 köyün karantinaya alındığı Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan, 'dinamik denetim...

Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri

KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı ve İngiltere'de rastlanılan mutasyona uğramış koronavirüsün tespit edilmesi üzerine 1 köyün karantinaya alındığı Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan, 'dinamik denetim modeli' çalışmalarına katıldı. Vali Özkan, vaka sayısında artış olduğunu vurgulayarak, "Bunun sebebi, genellikle il dışından gelen kişilerle vatandaşımızın teması ya da akşamları ev ziyaretleridir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Tunceli, 100 binde 26,37 olan vaka oranının artış gösterip, 53,93'e çıkması sonucu 'yüksek riskli' iller arasına girdi. Vaka sayındaki artışın ardından il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hayata geçirilen 'dinamik denetim modeli' kapsamında 1000 kişilik personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde yer aldı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Durali Ceylan ile koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yapan Vali Özkan, halka mesafe ve maske konularında uyarılarda bulundu.

'ARTIŞ SEBEBİ EV ZİYARETİ VE İL DIŞI TEMAS'

Kentteki vaka artışının ev ziyaretleri ve il dışı temaslardan kaynaklandığını belirten Vali Özkan, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarımız da artış görüyoruz. Bunun sebebi genellikle il dışından gelen kişilerle vatandaşımızın teması ya da akşamları ev ziyaretleridir. Ana problemimiz bunlardır. Tabi bu artış süreci bizi açtığımız iş yerlerini inşallah kapanmaya götürmez. Bunun için de sadece denetim ekiplerimizin değil de tüm vatandaşlarımızın bu sürece katılması gerekiyor. Şu ana kadar çok iyi geldik. İnsanlarımızdan dileğimiz, bundan sonra da iyi gitmemiz için kurallara riayet etmemizdir. Ben Tunceli'mizin sağduyusuna, vicdanına ve duyarlılığına güveniyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

'AŞI OLUP HASTANEYE MÜRACAAT EDEN YOK'

Kentte vaka sayının artığına dikkat çekerek, aşılamanın önemine değinen Vali Özkan, sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini dile getirip, "1000 kişilik denetim ekibimizle sahadayız. Sahada maske, mesafe ve temizlik kontrollerimizi yapıyoruz. Sıramız gelmişse randevumuzu alarak aşımızı olalım. Şu ana kadar ilimizde aşısını olup hastaneye müracaat eden hiçbir vatandaşımız bulunmamaktadır. Dolayısıyla aşıya dair birtakım sosyal medya hesapları üzerinden yanlış propaganda yapılıyor. Bizler de bu durumu görünce üzülüyoruz. İnşallah bu süreci vatandaşımız ve denetim ekiplerimizle beraber emniyetimiz, jandarmamız ve sağlık ordumuz ile birlikte en az acı ve üzüntüyle atlatma gayretindeyiz" diye konuştu.

TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri
TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri

Mehmet Ali Özkan, Sağlık Bakanlığı, England, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ Tunceli Valisi Özkan: Vaka artışının nedeni il dışından gelenler ve ev ziyaretleri - Son Dakika


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