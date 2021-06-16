Tunceli Valisi Özkan, yenilenen kontrol noktalarını inceledi - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yenilenen polis kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilik koordinesinde yapılan çalışmalarla merkez, Ovacık ve Sütlüce polis kontrol noktaları yenilendi. Vali Mehmet Ali Özkan'da yenilenen kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Görevde olan polislerle sohbet edip bilgi alan Vali Özkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destekleri için teşekkür etti. - TUNCELİ