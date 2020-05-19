Tunceli Valisi Sonel, 19.19'da balkonlardaki vatandaşlar ve milli sporcular ile İstiklal Marşı'nı... - Son Dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı balkonlardaki vatandaşlarla okudu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Gençlik Haftası" etkinliklerinin bazılarının iptal edilmesine rağmen Tunceli'deki gençler ve çocukların coşkulu bir bayram geçirebilmeleri için dün milli sporcularla Munzur Çayı'nda rafting yapan Vali Sonel ve beraberindekiler, bugün de yamaç paraşütü etkinliği ile kutlamalara devam etti.

Vali Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında mahalleleri dolaşarak bayrak dağıtımının ardından saatler 19.19'u gösterdiğinde Atatürk Mahallesi'nde İstiklal Marşı'nı Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er, milli sporcular ve balkonlardaki vatandaşlarla coşkuyla okudu.

Daha sonra kentin tanıtımı için aldırdığı üstü açık "City Sightseeing" tur aracı ile mahalleleri gezerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Sonel, çocuklara bayrak hediye etti.

Erzurum

Erzurum'un Oltu ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında izolasyondaki infaz koruma memurları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kaldıkları yurtların penceresinden kutladı.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm memurlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yurtların pencerelerine çıkıp hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.