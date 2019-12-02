Son Dakika Haberleri: Tunceli Valisi Sonel "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı
Son Dakika Güncel Tunceli Valisi Sonel '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Tunceli Valisi Sonel "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı

6 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tunceli Valisi Sonel

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm dünyada engeli olan insanların hakları, kazanımları, yaşam standartlarının geliştirilmesi ve topluma kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirti.

Engelliliğin, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun olmadığını, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren konu olduğunu belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin inancı ve gelenekleri de yaşlıya, hastaya, garibe, ihtiyaç sahibine yardım etmeyi emretmektedir. Bir ülkenin huzuru ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir. Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumumuzu güçlendirecektir.

Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engeli olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir."

Sonel, devletin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla devletin hareket ettiğini vurgulayarak, tüm engellilerin Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Dünya Engelliler Günü, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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