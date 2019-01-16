Tunceli Valisi Sonel'den Elazığspor'a Davet
1 saat önce
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, iç saha maçlarını başka şehirlerde oynamak zorunda kalan Elazığspor'a sosyal medya hesabı üzerinden davette bulundu.
Tunceli
Valisi Tuncay Sonel, iç saha maçlarını başka şehirlerde oynamak zorunda kalan Elazığspor
'a sosyal medya hesabı üzerinden davette bulundu.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve Elazığ Atatürk
Stadyumu'nun yıkım aşamasına girmesi nedeniyle iç saha maçlarını başka şehirlerde oynamak zorunda kalan Elazığspor'a, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den davet geldi. Sosyal medya hesabından Bordo-Beyazlı kulübe çağrıda bulunan Vali Sonel, "Komşumuz Aziz Şehrimiz Elazığ'ın güzide takımı Elazığspor'a, iç saha maçlarını uzaklarda değil Tunceli'de oynaması için davetimizi yapıyoruz. Tunceli olarak ev sahipliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Bordo-Beyazlı takım sahasının yıkım sürecine girmesinin ardından Altay
'la Sivas
'ta karşılaşmış, Adanaspor
maçını ise Şanlıurfa
'da oynamaya karar kılmıştı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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