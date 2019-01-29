Son Dakika Haberleri: Tunceli Valisi Sonel'den Ovacık'a Ziyaret

Tunceli Valisi Sonel'den Ovacık'a Ziyaret

1 saat önce

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Ovacık ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Tunceli Valisi Sonel'den Ovacık'a Ziyaret, System.String[]
TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Ovacık ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere dün Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte makam aracıyla Ovacık ilçesine gitti. Vali Tuncay Sonel, Ovacık'ta ilk olarak Kaymakam Selçuk Haskırış'ı ziyaret etti. Vali Sonel, Kaymakam Haskırış'tan ilçenin genel durumu ve sorunları hakkında bildi aldıktan sonra Hükümet Konağına geçti, personelle görüştü. Vali Sonel, ardından Ovacık Adliyesi'ndeki savcı ve hakimleri ziyaret etti. Sonel, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat personeli ile bir araya geldi. Ardından ilçede sakinleri ve esnafla görüşen Vali Sonel ve beraberindekiler, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Tuncay Sonel, son olarak ilçeye sosyal ve ekonomik bakımda büyük katkı sunan Ovacık Kayak Merkezi'ni gezdi. Burada kayak eğitimi gören sporculara malzeme desteğinde bulunan Vali Sonel, "Sık sık ilçelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Yöre insanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kalitede hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz. Ovacık ilçemiz, yaz aylarında olduğu gibi kışın da çok güzel ve oldukça canlı. Özellikle kayak tesisimizde yerli ve yabacı turistleri ağırlamaya devam ediyoruz. Herkesi Ovacık'a kayak yapmaya davet ediyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakamımız nezdinde, yöre halkımıza teşekkür ederiz" dedi.

- Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 Kaynak: DHA

Tuncay Sonel, Tunceli, Ovacık, Güncel
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