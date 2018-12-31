Son Dakika Haberleri: Tunceli Valisi Sonel'in Yeni Yıl Mesajı

Tunceli Valisi Sonel'in Yeni Yıl Mesajı

26 dakika önce

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tunceli Valisi Sonel'in Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, sevinç ve üzüntüleriyle 2018 yılını geride bırakarak, umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha girmenin mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirtti.

2018 yılında yapılan ve yapılamayanları değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Sonel, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"2018 yılı, ilimiz adına güzel gelişmelerin yaşandığı, önemli yatırımların tamamlandığı bir yıl oldu. 2019 yılında da huzur ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek Tunceli'nin hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşması için çalışmalarımız artarak devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün Tuncelili hemşehrilerimin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:43 Kaynak: AA

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