Tunceli Valisi Sonel kabanını soğukta üşüyen engelli vatandaşa giydirdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tunceli Valisi Sonel kabanını soğukta üşüyen engelli vatandaşa giydirdi - Son Dakika

Tunceli Valisi Sonel kabanını soğukta üşüyen engelli vatandaşa giydirdi

6 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bir ziyareti sırasında üzerindeki mont kışlık olmadığı için üşüdüğünü fark ettiği engelli vatandaşa kendi kabanını giydirdi.

Tunceli Valisi Sonel kabanını soğukta üşüyen engelli vatandaşa giydirdi, System.String[]

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bir ziyareti sırasında üzerindeki mont kışlık olmadığı için üşüdüğünü fark ettiği engelli vatandaşa kendi kabanını giydirdi.

Vali Sonel, kentteki ziyaretleri kapsamında Tunceli Cemevi'nde yetkililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cemevinin sorunlarını dinleyen Sonel, çıkışta cemevi bahçesinde bulunan ve "Hıdır Onbaşı" olarak tanınan zihinsel engelli Hıdır Aydın ile karşılaştı.

Aydın'ın montunun ince olması nedeniyle üşüdüğünü fark eden Vali Sonel, üzerindeki kabanını çıkarıp Aydın'a kendi elleriyle giydirdi.

Sonel üşümemek için şoföründen aracındaki montunu istedi.

Vali Sonel, kabanını armağan ettiği Aydın ve vatandaşlar ile bir süre sohbetinin ardından, buradan ayrıldı.

Tunceli, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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