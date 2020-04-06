Tunceli Valisi Sonel, Kovid-19 salgını için trafikte alınan tedbirleri denetledi - Son Dakika

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Tunceli Valisi Sonel, Kovid-19 salgını için trafikte alınan tedbirleri denetledi
6 saat önce
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent trafiğinde alınan önlemleri denetledi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kent trafiğinde alınan önlemleri denetledi.
Atatürk Mahallesi'nde, trafik ekipleri tarafından yapılan tek rakamlı günlerde tek, çift rakamlı günlerde ise çift rakamlı plakalı araçların trafiğe çıkması uygulamasını yerinde denetleyen Vali Sonel, denetimde görev alan trafik ve sağlık ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerini kontrol eden Sonel, trafik polislerinin durdurduğu araçlardaki sürücü ve yolculardan eldiven ve maske takanları da tebrik etti.
Tuncay Sonel, sürücüleri maske takmaları hususunda uyarıp, olmayanlara da maske verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:30 Kaynak: AA
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