Tunceli Valisi Sonel, mahalle mahalle gezerek çocuk ve gençlere bayrak dağıttı - Son Dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kentin tanıtımı için alınan üstü açık "City Sightseeing" tur aracı ile mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı ve çocuklara bayrak hediye etti.

Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Gençlik Haftası" etkinliklerinin bazılarının iptal edilmesine rağmen kentteki gençleri ve çocukları unutmadı.

Kentin tanıtımı için şehre kazandırdığı üstü açık "City Sightseeing" tur aracına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er ve milli sporcularla binen Sonel, mahalle mahalle dolaşarak gençlere ve çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

Çocuklara çeşitli hediyeler de veren Sonel, aracın üzerinden el sallayıp vatandaşlar, çocuklar ve gençlerin bayramını kutladı. Bazı çocukların bayrak almak için aracın peşinden koşması üzerine Sonel aracı durdurup tüm çocuklara bayrak dağıttı.

Sonel'in araçla çocuklara bayrak dağıtımı sırasında bazı vatandaşlar da evlerinin balkonları ile camından Türk bayrağı sallayarak Sonel'e destek verdi.

Kovid-19 ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personelini unutmayan Sonel, Tunceli Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışanlara karanfil ve bayrak armağan etti.