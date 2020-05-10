Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sonel, mesajında, aile hayatının birleştirici unsuru olan annelerin, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirtti.

Annelerin, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu vurgulayan Sonel, şunları kaydetti:

"Karşılıksız emeğin, şefkatin tükenmez kaynağı annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok paya sahiptir. Daha doğmadan çocuklarına besledikleri şefkatle hayattaki ilk dostumuz, ilk arkadaşımız, ilk öğretmenimiz olan annelerimizin yüreklerinde taşıdıkları sevgiyi tarif etmek ve verdikleri emeklerin hakkını ödemek mümkün değildir. Onlar için ne yapsak azdır."

Sonel, 10 Mayıs Anneler Günü'nü kutladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu duygularla başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyor, fedakar emekleri ile bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."