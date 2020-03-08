Tunceli Valisi Tuncay Sonel işitme engelli 300 kadını ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli Valisi Tuncay Sonel işitme engelli 300 kadını ağırladı - Son Dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel işitme engelli 300 kadını ağırladı

6 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli şehirlerden kente gelen 300 işitme engelli kadını ağırladı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel işitme engelli 300 kadını ağırladı, System.String[]

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli şehirlerden kente gelen 300 işitme engelli kadını ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli yörelerinden kente gelen 300 işitme engelli kadın Vali Sonel tarafından karşılandı.

Vali Sonel'in eşlik ettiği kadınlar, Sonel'in Tunceli Belediye Başkan Vekilliği yaptığı dönemde hayata geçirdiği Mameki Parkı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Millet Bahçesi ve Tunceli Müzesi'ni gezdi.

Tunceli Müzesi bahçesinde konuklarına hitap eden Vali Sonel, " Munzur'un huzur şehri Tunceli'ye hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu, gönlünüz mutlu olsun. Tunceli birkaç yıl öncesine kadar terörle anılırken başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın büyük destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, polisimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldi." diye konuştu.

Vali Sonel'in konuşması işaret dili ile tercüme edilirken konuklar Tunceli'yi çok beğendiklerini ifade ettiler.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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