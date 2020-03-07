Tunceli Valisinden 300 kadına Karadeniz gezisi sözü - Son Dakika

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle tekstil fabrikasında çalışan kadınlara karanfil dağıtarak, 300 kadını Karadeniz bölgesine geziye göndereceğini söyledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kentte bulunan 2 tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil dağıttı. Ziyarette, 8 Kadınlar Günü için hazırlanan yaş pastayı kesip kadınlara ikram eden Vali Sonel, 300 kadını Karadeniz bölgesine gezi amaçlı göndereceklerini ifade etti. Kadınların sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil her gün hatırlanması gerektiğini anlatan Vali Sonel, "Kadınlar toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bugün ihracat yapan tekstil fabrikamızdayız. Burada çalışan yüzlerce kadınımız iş, AŞ sahibi oldu. Valilik olarak, çalışan 300 kadın kardeşimize 8 Mart Kadınlar Günü sürprizi yapmak istedik ve buradaki bütün kadın çalışanlarımıza bir hafta sonu tatili için Trabzon- Rize Gezisi sözümüzü veriyoruz" dedi.