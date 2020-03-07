Tunceli valisinden 300 kadına karadeniz gezisi sözü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli valisinden 300 kadına karadeniz gezisi sözü - Son Dakika

Tunceli valisinden 300 kadına karadeniz gezisi sözü

7 saat önce

Tunceli Valisinden 300 kadına Karadeniz gezisi sözüTUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle tekstil fabrikasında çalışan kadınlara karanfil dağıtarak, 300 kadını Karadeniz bölgesine geziye göndereceğini söyledi.

Tunceli Valisinden 300 kadına Karadeniz gezisi sözü

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle tekstil fabrikasında çalışan kadınlara karanfil dağıtarak, 300 kadını Karadeniz bölgesine geziye göndereceğini söyledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kentte bulunan 2 tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil dağıttı. Ziyarette, 8 Kadınlar Günü için hazırlanan yaş pastayı kesip kadınlara ikram eden Vali Sonel, 300 kadını Karadeniz bölgesine gezi amaçlı göndereceklerini ifade etti.

Kadınların sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil her gün hatırlanması gerektiğini anlatan Vali Sonel, "Kadınlar toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bugün ihracat yapan tekstil fabrikamızdayız. Burada çalışan yüzlerce kadınımız iş, AŞ sahibi oldu. Valilik olarak, çalışan 300 kadın kardeşimize 8 Mart Kadınlar Günü sürprizi yapmak istedik ve buradaki bütün kadın çalışanlarımıza bir hafta sonu tatili için Trabzon- Rize Gezisi sözümüzü veriyoruz" dedi.

Tunceli valisinden 300 kadına karadeniz gezisi sözü

Dünya Kadınlar Günü, Karadeniz, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 10 yılın ikinci en düşük seviyesine geriledi

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:38:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli valisinden 300 kadına karadeniz gezisi sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]