TUNCELİ Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR - Son Dakika

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TUNCELİ Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR
28 dakika önce
Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRARTUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.
Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.
Çemişgezek ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları etkili oldu. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, ilçe merkezine indi. Keçiler, sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi.
GÖRÜMTÜ GEÇİLİYOR
Ferit DEMİR/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)-
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:23 Kaynak: DHA
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