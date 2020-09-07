Tunceli ve Erzincan'da 1 vali yardımcısı ve 2 kaymakam görevden alındı - Son Dakika

Zor ve Topçuoğlu'nun yerine yeni görevlendirme yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Tunceli Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı.

Tunceli'de 1 vali yardımcısı ve 1 kaymakam ile Erzincan'da 1 kaymakam görevden alındı.

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