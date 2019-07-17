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Tunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklama

2 saat önce

TUNCELİ ve İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklama, System.String[]
TUNCELİ ve İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya finans sağlayanların tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tunceli ve İzmir'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Tunceli'nin Hozat, Ovacık ve Pertek ilçeleri ile İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol kararı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Tunceli, İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
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