Tunceli ve Kars'ta yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan kara yolunun tır geçişine kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Erzincan il sınırındaki Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, tır geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadesi yer aldı.
Kars
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Tipinin etkisini artırdığı Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Söz konusu yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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