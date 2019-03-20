Tunceli, vergi tahsilatı oranında Türkiye birincisi
2 saat önce
Tunceli Defterdarı Tahir Bayındır, "Tunceli, 2018 yılı genel bütçe gelirleri sıralamasında yüzde 91 tahsilat oranıyla Kocaeli'den sonra ikinci, vergi gelirleri cari dönem tahsilat oranında ise yüzde 97,5'lik oranla Türkiye birincisidir" dedi.
Tunceli Defterdarı Tahir Bayındır, "Tunceli, 2018 yılı genel bütçe gelirleri sıralamasında yüzde 91 tahsilat oranıyla Kocaeli'den sonra ikinci, vergi gelirleri cari dönem tahsilat oranında ise yüzde 97,5'lik oranla Türkiye birincisidir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:00
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