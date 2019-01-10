Son Dakika Haberleri: Tunceli'ye 6 Spor Sahası Yapılacak

Tunceli'ye 6 Spor Sahası Yapılacak

1 saat önce

Tunceli Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile kentte 6 spor sahası yapılacağı bildirildi.

Tunceli'ye 6 Spor Sahası Yapılacak, System.String[]
Tunceli Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile kentte 6 spor sahası yapılacağı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına çeşitli mahallelerde 6 spor sahası yapılması için başvuru yaptı.

Başvurunun kabul edilmesiyle Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında sahaların yapımı için protokol imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sonel, şunları kaydetti:

"Amacımız gençlerimizin daha kapsamlı ve kaliteli ortamda spor yapabilmelerini sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sosyal hayata dahil edebilmektir. Bu yatırımlarla çocuklarımıza ve gençlerimize mahallelerinde modern tesislerde spor yapabilme imkanı sağlayacağız."

Sonel, özellikle kenar mahallelerdeki vatandaşların bu hizmetle buluşacak olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:42 Kaynak: AA

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