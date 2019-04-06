Son Dakika Haberleri: Tunceli'ye Bahar "Kar Çiçekleri" ile Geldi

Tunceli'ye Bahar "Kar Çiçekleri" ile Geldi

1 saat önce

İlkbaharın gelişiyle doğanın canlandığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar çiçekleri açtı.

Tunceli'ye Bahar
İlkbaharın gelişiyle doğanın canlandığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar çiçekleri açtı.

Kış mevsimin soğuk ve sert geçtiği ilçede, her yıl nisan ayının ilk haftalarında karların erimesiyle açan ve bilimsel adı eranthis hyemalis olan kar çiçekleri güzel görüntü oluşturdu.

Düğünçiçeğigiller ailesinden alan dünyada yaklaşık 15 türü bulunan kar çiçeği, yumru şeklinde kökleri, 10-15 santimetre boyuyla çok narin bir otsu bitki olarak biliniyor. Türkiye'de tek türü bulunan kar çiçeği, ilkbaharda diğer soğanlı bitkilerle çiçeklenmeye başlayarak mayıs ayına kadar çiçek açabiliyor.

Yöre sakinlerinden Özkan Aktimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinin her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

Bu yıl kış şartlarının ağır geçtiğini belirten Aktimur, "Soğuk ve sert geçen kışın ardından ilçemizde geç de olsa ilkbaharı yaşamaya başladık. Karlar eriyor ve toprak yeniden canlanmaya başladı, çiçekler açtı. Güzel ve keyifli bir ilkbahar yaşayacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Ovacık, Tunceli, Kar, Güncel
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