Tarım ve Orman Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tunceli'ye gönderilen ürünlerle ilgili bazı yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya hesaplarında, Bakanlıkça dünya genelinde yaşanan salgın sürecinde üreticiye ve vatandaşa destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisince tedarik edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kente gönderilen ürünlerin, geri gönderildiği şeklinde haberlerin yayımlandığı belirtildi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, ürünlerin bir hafta gibi kısa bir sürede vatandaşı da rencide etmeyecek şekilde Tunceli genelinde belirlenen yaklaşık 6 bin hanenin tamamına teslim edildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'ye gönderilen soğan ve patateslerin vatandaşlar tarafından alınmadığı iddiası - Son Dakika