Son Dakika Haberleri: Tunceli'ye mevsimin ilk karı; yollar kapandı, araçlar yolda kaldı
Son Dakika Güncel Tunceli'ye mevsimin ilk karı; yollar kapandı, araçlar yolda kaldı - Son Dakika

Tunceli'ye mevsimin ilk karı; yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

6 saat önce

TUNCELİ'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Tunceli'ye mevsimin ilk karı; yollar kapandı, araçlar yolda kaldı, System.String[]

TUNCELİ'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.

Soğuk havaların etkili olmaya başladığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı da sürüyor. Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Tunceli- Erzincan karayolundaki Cankurtan, Hozat ve Demikapı mevkilerinde mahsur kalan araçların kurtarılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

3 İLÇEYE BAĞLI BİRÇOK KÖYÜ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Tunceli'nin yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tespit edilen kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, Hozat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 20:23:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'ye mevsimin ilk karı; yollar kapandı, araçlar yolda kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]